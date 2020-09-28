Армия обороны Арцаха потеряла еще 15 военнослужащих
28 сентября 2020 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало имена еще 15 армянских военнослужащих, погибших при отражении агрессии ВС Азербайджана:
Нерсисян Сасун Греникович (2002 г.р.),
Хачатрян Хорен Юрьевич (1983 г.р.),
Григорян Армен Николаевич (1984 г.р.),
Агасарян Юра Айкович (2001 г.р.),
Ачемян Гарик Арамович (2002 г.р.),
Галоян Геворк Марзперович (2001 г.р.),
Абрамян Гурген Варданович (2001 г.р.),
Яравян Гор Грантович (2002 г.р.),
Апозян Ованнес Оникович (2000 г.р.),
Ованнисян Арен Каренович (2002 г.р.),
Бегларян Айказ Ашотович (2000 г.р.),
Габриелян Эрик Ромаевич (1979 г.р.),
Айрапетян Гурген Эдуардович (1988 г.р.),
Мовсисян Артур Славикович (1981 г.р.),
Михаелян Вазген Левонович (1998 г.р.).
27 сентября были опубликованы имена 16 погибших армянских военнослужащих. С начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта Армия обороны потеряла 31 человека.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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