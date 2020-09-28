Госдеп США: Вмешательство внешних сил в эскалацию карабахского конфликта будет бесполезным

PanARMENIAN.Net - Вмешательство в эскалации насилия в зоне карабахского конфликта со стороны внешних сторон будет крайне бесполезным и лишь усугубит региональную напряженность. Об этом говорится в заявлении Госдепа США в связи с крупномасштабными военными действиями в Нагорном Карабахе.

«Мы настоятельно призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к предметным переговорам. В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ США по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении мирного и устойчивого урегулирования конфликта», - говорится в заявлении.

Отмечается, что заместитель госсекретаря США Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацаканяну и министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и призвал обе стороны к немедленному прекращению насилия.

В Госдепе призвали власти обеих республик использовать существующие линии прямой связи, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что они внимательно следят за конфликтом.

«У нас хорошие отношения в этом регионе. Посмотрим, сможем ли мы это остановить», - отметил Трамп.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.