Организация американских государств осудила военную агрессию Азербайджана в Карабахе

Организация американских государств осудила военную агрессию Азербайджана в Карабахе
28 сентября 2020 - 21:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро 27 сентября осудил военную агрессию Азербайджана в зоне карабахского конфликта и призвал к возобновлению переговорного процесса и мирному урегулированию. Об этом говорится в заявлении на сайте ОАГ.

«Генеральный секретариат ОАГ решительно осуждает недавнюю военную агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая полностью игнорирует призывы ООН к достижению мирного решения конфликтов», - говорится в заявлении Альмагро.

«Мы призываем Азербайджан немедленно прекратить боевые действия, особенно направленные против мирного населения. Как мы уже упоминали ранее, практика нападения на гражданских лиц в качестве военных целей должна быть изгнана и представляет собой полное нарушение большинства основных правил, регулирующих вооруженный конфликт.

Генеральный секретариат ОАГ вновь заявляет о необходимости спасения и возобновления переговорного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ, а также подчеркивает, что этот конфликт можно решить только путем переговоров, основанных на международном праве и принципах, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте 1975 года», - говорится в заявлении.

Отмечается, что ОАГ призывает иностранные державы воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт с целью эскалации кризиса.

«Мы выражаем нашу полную поддержку жителям Нагорного Карабаха. А также наши искренние соболезнования жертвам жестоких столкновений между азербайджанскими и армянскими силами», - подытожил Альмагро.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

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