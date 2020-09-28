Число активных больных коронавирусом в Армении растет
28 сентября 2020 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 28 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 49,574, а число активных кейсов возросло до 4657.
За сутки вылечились 52 пациента. Общее число выздоровевших составляет 43,665.
От последствий вируса за сутки умерли 6 человек. Всего летальных исходов 957 - от коронавируса, еще 295 - от других заболеваний.
За все время проведен 286,161 тестов, за последние сутки - 1935.
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