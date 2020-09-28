У армянской стороны около 200 раненых в Арцахе

PanARMENIAN.Net - Около 200 армянских военнослужащих получили ранения в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, 80 раненных военнослужащих доставлены в ереванские госпитали и гражданские больницы.

Ованнисян также заявил, что в данный момент у армянской стороны нет ни одного живого военнослужащего противника, но есть множество трупов.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.