У армянской стороны около 200 раненых в Арцахе
28 сентября 2020 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 200 армянских военнослужащих получили ранения в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, 80 раненных военнослужащих доставлены в ереванские госпитали и гражданские больницы.
Ованнисян также заявил, что в данный момент у армянской стороны нет ни одного живого военнослужащего противника, но есть множество трупов.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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