Действующий председатель ОБСЕ призвал стороны в Карабхе вернуться к режиму прекращения огня

PanARMENIAN.Net - Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама выступил с заявлением в связи с крупномасштабными военными действиями в зоне карабахского конфликта и призвал стороны немедленно вернуться к режиму прекращения огня.

«Я настоятельно призываю всех участников немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока число жертв в этом конфликте не выросло еще больше», – заявил Рама.

Он добавил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и его личный представитель, посол Анджей Каспршик находятся в контакте с представителями всех сторон конфликта. Рама высказал полную поддержку их усилиям по стабилизации ситуации в регионе и повторил, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров.

Он подчеркнул, что поддерживает усилия сопредседателей по скорейшему возобновлению предметных переговоров без предварительных условий.

Председатель ОБСЕ также выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в результате военных действий.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.