Азербайджанцы применили «ТОС»: У армянской стороны нет потерь

Азербайджанцы применили «ТОС»: У армянской стороны нет потерь
28 сентября 2020 - 12:18 AMT

PanARMENIAN.Net - 28 сентября в районе 7:30 ВС Азербайджана на юго-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил применили тяжелую огнеметную систему «ТОС». Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«Противник, ужаснувшись значительными потерями в живой силе и военной технике, сегодня в районе 7:30 применил на юго-восточном направлении тяжелую огнеметную систему «ТОС». У армянской стороны от применения «ТОС» потерь нет», - отметила она.

По словам Степанян, в течение ночи бои продолжались с разной интенсивностью, а рано утром противник возобновил наступательные действия, применив артиллерийские средства и бронетехнику.

Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских подразделений и предпринимают соответствующие действия, причиняя противнику значительные потери личного состава и техники, подчеркнула Степанян.

Она добавила, что Армия обороны Арцаха восстановила ряд ранее утраченных позиций, в результате чего несколько десятков трупов противника находятся на армянской стороне.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

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