Кипр осудил агрессию Азербайджана против Арцаха и армян
28 сентября 2020 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Кипр осудил агрессию Азербайджана против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
«Министерство иностранных дел Кипра выражает глубокую озабоченность эскалацией напряженности в (Арцахе) регионе со вчерашнего дня и осуждает нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, которое привело к ожесточенным столкновениям и к жертвам среди гражданского населения. Мы призываем все стороны проявить сдержанность и прекратить боевые действия», - говорится в сообщении МИД Кипра, пишет Greek City Times.
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис провел телефонный разговор с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, в ходе которого последний проинформировал его о развитии ситуации.
«Христодулидис выразил своему армянскому коллеге поддержку кипрского правительства в усилиях по мирному урегулированию споров на основе международного права посредством переговорного процесса в рамках Минской группы и осудил любые действия и вмешательство третьими лицами, движущимися в обратном направлении», - говорится в сообщении.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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