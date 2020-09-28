Кипр осудил агрессию Азербайджана против Арцаха и армян

PanARMENIAN.Net - Кипр осудил агрессию Азербайджана против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

«Министерство иностранных дел Кипра выражает глубокую озабоченность эскалацией напряженности в (Арцахе) регионе со вчерашнего дня и осуждает нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, которое привело к ожесточенным столкновениям и к жертвам среди гражданского населения. Мы призываем все стороны проявить сдержанность и прекратить боевые действия», - говорится в сообщении МИД Кипра, пишет Greek City Times.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис провел телефонный разговор с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, в ходе которого последний проинформировал его о развитии ситуации.

«Христодулидис выразил своему армянскому коллеге поддержку кипрского правительства в усилиях по мирному урегулированию споров на основе международного права посредством переговорного процесса в рамках Минской группы и осудил любые действия и вмешательство третьими лицами, движущимися в обратном направлении», - говорится в сообщении.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.