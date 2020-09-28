Армения не планирует обращаться в ОДКБ из-за ситуации в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Ереван не собирается обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за содействием в связи с крупномасштаными военными действиями в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил 28 сентября посол Армении в РФ Вардан Тоганян, пишет РИА Новости.

«Нет, таких планов в повестке нашего правительства нет», - заявил Тоганян, отвечая на вопрос, планирует ли Ереван обращаться за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.