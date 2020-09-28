Посол Армении в РФ: Турция перебросила около 4000 сирийских боевиков в Азербайджан

PanARMENIAN.Net - По данным Армении, Турция за последнее время перебросила около 4000 сирийских боевиков в Азербайджан. Об том заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, пишет РИА Новости.

Он добавил, что подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях Азербайджана против армянских сил в зоне карабахского конфликта.

«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Их готовят в лагерях боевиков», - уточнил он.

Дипломат добавил, что национальный состав этих групп определить сложно.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.