Посол Армении в РФ: Турция перебросила около 4000 сирийских боевиков в Азербайджан
28 сентября 2020 - 15:10 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным Армении, Турция за последнее время перебросила около 4000 сирийских боевиков в Азербайджан. Об том заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, пишет РИА Новости.
Он добавил, что подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях Азербайджана против армянских сил в зоне карабахского конфликта.
«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Их готовят в лагерях боевиков», - уточнил он.
Дипломат добавил, что национальный состав этих групп определить сложно.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
Photo. Ria Novosti
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