Опубликованы очередные кадры уничтожения азербайджанской военной техники
28 сентября 2020 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Крабахской Республики) опубликовало видеокадры очередных поражений азербайджанской военной техники в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября.
На кадрах видны подбитые и дымящиеся танки и бронемашины, а также другая выведенная из строя военная техника противника.
Отмечается, что ведутся бои с разной интенсивностью.
«Подразделения Армии обороны НКР на отдельных участках успешно осуществляют карательные действия. Боевой дух наших военнослужащих высок», - говорится в сообщении Минобороны НКР.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
Самое значимое
Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
Последние новости
Парламент РА: Политика Баку представляет угрозу существованию всего армянского народа Отмечается, что мировое сообщество обязано предпринять действенные шаги для сдерживания агрессии Азербайджана
Азербайджан потерял еще 10 единиц бронетехники: Опубликовано видео Боевые действия продолжаются
Кремль призывает прекратить боевые действия в Карабахе Медведев призвал стороны конфликта «избавиться от воинственной риторики - иначе катастрофы не избежать»
Министр обороны Армении в Арцахе на месте ознакомился с боевыми действиями Он провел встречу с президентом Арцаха и командующим Армии обороны