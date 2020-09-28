Опубликованы очередные кадры уничтожения азербайджанской военной техники

PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Крабахской Республики) опубликовало видеокадры очередных поражений азербайджанской военной техники в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября.

На кадрах видны подбитые и дымящиеся танки и бронемашины, а также другая выведенная из строя военная техника противника.

Отмечается, что ведутся бои с разной интенсивностью.

«Подразделения Армии обороны НКР на отдельных участках успешно осуществляют карательные действия. Боевой дух наших военнослужащих высок», - говорится в сообщении Минобороны НКР.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.