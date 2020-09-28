Танкян выразил поддержку Карабаху и призвал положить конец азербайджанской агрессии
28 сентября 2020 - 20:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Солист известной рок-группы System of a Down Серж Танкян разместил на своей странице в Facebook демо-версию своей песни «Арцах», написанной в 2016 году, выражая поддержку Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и призвая положить конец азербайджанской агрессии.
«Поскольку Армения и Арцах защищаются от недавней агрессии азербайджанского нефтеолигархического руководства, я подумал о песне «Арцах», которую написал и исполнил в 2016 году после агрессии Азербайджана (Апрельской войны в Арцахе - ред.). Наша культура на протяжении тысячелетий хранила наш народ. Точно так же мы преодолеем и эту проблему», - написал Танкян.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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