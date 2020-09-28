ЕСПЧ рассмотрит запрос Армении по ситуации в Карабахе
28 сентября 2020 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Еврипейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил запрос Армении обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов и его рассмотрит, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд получил ходатайство об обеспечительной мере. Оно рассматривается», - сказали в суде.
Там не уточнили, когда именно оно будет рассмотрено.
27 сентября Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов. Под обеспечительными (промежуточными) мерами обычно понимается запрет суда ответчику совершать действия, которые могут привести к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда заявителю.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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