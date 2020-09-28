ЕСПЧ рассмотрит запрос Армении по ситуации в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Еврипейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил запрос Армении обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов и его рассмотрит, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд получил ходатайство об обеспечительной мере. Оно рассматривается», - сказали в суде.

Там не уточнили, когда именно оно будет рассмотрено.

27 сентября Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов. Под обеспечительными (промежуточными) мерами обычно понимается запрет суда ответчику совершать действия, которые могут привести к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда заявителю.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.