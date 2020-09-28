Пашинян: Алиев просил меня не говорить о ситуации в его стране

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не он обращался к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а тот обратился к нему с просьбой еще в 2018 году, во время бархатной революции в РА. Об этом премьер 26 сентября заявил в интервью армянскому «Первому каналу», которое вышло в эфир 27 сентября.

Пашинян прокомментировал распространенную в азербайджанской прессе информацию о том, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта якобы ведутся тайно, а премьер РА якобы обращался к Алиеву с просьбой и тот по его просьбе дал время правительству постреволюционной Армении.

По словам Пашиняна, в 2018 году Алиева не интересовал Карабах и все другие вопросы, его лишь беспокоило, чтобы революционная волна из Армении не дошла до Азербайджана. Премьер РА заявил, что Алиев лично просил его не говорить о ситуации в его стране в своих послереволюционных выступлениях.

«На самом деле, не я обратился к президенту Азербайджана, а президент Азербайджана обратился ко мне с просьбой. Если вы помните, тогда были выборы мэра Еревана, и митинги у нас проводились практически каждый день. В силу ряда обстоятельств, до этого я в ряде выступлений коснулся ситуации в Азербайджане и пытался вступить в разговор с азербайджанским народом, сделал несколько критических заявлений о ситуации в Азербайджане. Ильхам Алиев был заинтересован в том, чтобы была достигнута некая договоренность, которая заключалась в том, что он попросил меня воздержаться от таких выступлений об Азербайджане. Почему? По одной простой причине, поскольку революция произошла только что, и оппозиция во всем регионе была воодушевлена. Руководство этой страны опасалось, что мои выступления могут спровоцировать определенные процессы в Азербайджане»,- отметил премьер-министр.

По его словам, он рад, что такая договоренность была достигнута, потому что «внутренние вопросы Азербайджана вообще не входят в мою повестку, а в результате этого были спасены жизни армянских военнослужащих».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.