Министр обороны Армении в Арцахе на месте ознакомился с боевыми действиями
28 сентября 2020 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 сентября президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян и министр обороны Армении Давид Тоноян посетили Центр боевого управления армией с целью ознакомления с текущими и дальнейшими возможными развитиями боевых действий, продолжающихся по всему периметру линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-майор Джалал Арутюнян представил оперативно-тактическую ситуацию, затронул все процессы, которые осуществляются подразделениями Армии обороны в направлении противостояния азербайджанской агрессии. Командующий армией заверил, что ситуация полностью контролируется военными силами Республики Арцах, и созданы хорошие возможности для дальнейшего развития достигнутых успехов.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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