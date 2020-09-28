Министр обороны Армении в Арцахе на месте ознакомился с боевыми действиями

PanARMENIAN.Net - 28 сентября президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян и министр обороны Армении Давид Тоноян посетили Центр боевого управления армией с целью ознакомления с текущими и дальнейшими возможными развитиями боевых действий, продолжающихся по всему периметру линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-майор Джалал Арутюнян представил оперативно-тактическую ситуацию, затронул все процессы, которые осуществляются подразделениями Армии обороны в направлении противостояния азербайджанской агрессии. Командующий армией заверил, что ситуация полностью контролируется военными силами Республики Арцах, и созданы хорошие возможности для дальнейшего развития достигнутых успехов.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.