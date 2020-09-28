Кремль призывает прекратить боевые действия в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха стала «поводом для серьезнейшего беспокойства» России и других стран, пишет РИА Новости.

«С первых часов после обострения этой ситуации министр иностранных дел Лавров был в контакте с обоими коллегами из Еревана и Баку. Кроме того, по инициативе армянской стороны Путин вчера переговорил с премьер-министром Армении», - отметил Песков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал стороны конфликта в Карабахе успокоиться, «прекратить нагнетание, избавиться от воинственной риторики - иначе катастрофы не избежать».

«Я не раз убеждался в этом лично, в том числе когда выступал посредником от Российской Федерации в ходе переговоров руководства двух стран. Сейчас всем сторонам необходимо успокоиться. Прежде всего прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта. Иначе катастрофических последствий для региона не избежать», - отметил Медведев.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.