Азербайджан потерял еще 10 единиц бронетехники: Опубликовано видео

PanARMENIAN.Net - Азербайджан потерял еще 10 единиц бронетехники во время крупномасштабных военных действий на линии соприкосновения сил Арцаха и Азербайджана в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

«В юго-восточном направлении противник предпринял танковую атаку, однако, встретив упорное сопротивление танковых и противотанковых подразделений Армии обороны, в развернувшемся танковом бою потерял 10 единиц бронетехники», - говорится в сообщении.

Боевые действия продолжаются. Отмечается, что оперативно-тактическая ситуация находится под контролем подразделений Армии обороны НКР.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.