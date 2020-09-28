Посол РА: Армения обратится к России за новыми поставками оружия при необходимости
28 сентября 2020 - 20:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван при необходимости готов обратиться к Москве за новыми поставками российского оружия, но пока речи об этом нет. Об этом заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян, пишет РИА Новости.
«Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении», - отметил посол.
При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, с соответствующими обязательствами.
«Наше военно-техническое сотрудничество развивается, реализация договоренностей на поставки оружия идет в нормальном режиме. На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону - Турцию. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы (о дополнительных поставках оружия - ред.). В первую очередь к России», - сказал Тоганян.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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