Парламент РА: Политика Баку представляет угрозу существованию всего армянского народа

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Республики Армения решительно осуждает агрессию и широкомасштабное вооруженное нападение против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), развязанное властями Азербайджана утром 27 сентября, а также грубoe нарушение Азербайджаном принципа решения международных споров исключительно мирными средствами. Об этом говорится в заявлении парламента Армении, принятом 28 сентября.

Отмечается, что преступные действия военно-политического руководства Азербайджана, целенаправленные нападения на мирные населенные пункты с применением крупнокалиберного оружия, избирательные нападения на гражданские объекты (коим предшествовала агрессия в Тавушском регионе РА, развязанная Азербайджаном в июле), постоянная воинственная антиармянская риторика, направленная на тотальное уничтожение армянского населения Арцаха, являются убедительным доказательством, того, что политика властей Азербайджана представляет реальную угрозу существованию армян Арцаха и всего армянского народа.

«Однозначно, что оборонительные действия армянских сил имеют цель не только нейтрализовать вышеозвученные угрозы, но и обеспечить безопасность Республики Армения, Арцаха и региона в целом.

Военные действия против гражданского населения – стариков, детей, женщин – противоречат не только международному гуманитарному праву, но и подлежат безусловному осуждению со стороны всего цивилизованного мира, всех государств, всех мировых религий и конфессий», - говорится в заявлении.

Отмечается, что мировое сообщество обязано предпринять действенные шаги не только для сдерживания агрессии Азербайджана, но и осудить постоянное вмешательство в карабахский конфликт со стороны союзника Азербайджана – Турции. Подобное вмешательство приводит к опасной дестабилизации не только на региональном уровне, но и в мировом масштабе, отмечают армянские депутаты.

«Осуществляемая при непосредственной военно-политической поддержке Турции милитаристская авантюра Азербайджана является грубейшим нарушением международного права, что должно получить однозначную политико-правовую оценку со стороны мирового сообщества.

Решительно требуем прямо и открыто признать факт агрессии диктаторского Азербайджана против демократического Арцаха, и тем самым провести границу между гуманизмом и человеконенавистничеством», - говорится в заявлении.

Национальное собрание Армении подтверждает, что армянская сторона всегда оставалась приверженной мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и в то же время, будучи гарантом безопасности Республики Арцах, не колеблясь предпримет все необходимые меры для защиты безопасности и самоопределения арцахских армян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.