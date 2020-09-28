Азербайджан начал новое широкомасштабное наступление, ВС Арцаха успешно отражают все атаки

Азербайджан начал новое широкомасштабное наступление, ВС Арцаха успешно отражают все атаки
28 сентября 2020 - 21:12 AMT

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана начали новое широкомасштабное наступление в долине Аракса и на участках Матагис-Талиш в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Армия обороны Арцаха успешно отражает все нападения и атаки, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. На данный момент уничтожено 22 танка противника и 10 единиц другой бронетехники. Убито более 370 военнослужащих», - отметил Ованнисян.

По его словам, у противника большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество тяжелораненых солдат противника составляет 35%.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

Армия обороны НКР потеряла 58 военнослужащих.

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