Армия обороны Арцаха сбила азербайджанский самолет

Армия обороны Арцаха сбила азербайджанский самолет
28 сентября 2020 - 22:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сбила самолет ВВС Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.

«На участке города Мартуни сбит самолет ВВС Азербайджана», - сообщил он.

Других подробностей Погосян не сообщил.

27 сентября президент НКР Араик Арутюнян заявил об уничтожении турецкого истребителя F-16.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

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