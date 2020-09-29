Армянская сторона сообщила о потере 26 человек

PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало список еще 26 армянских военнослужащих, погибших при отражении агрессии ВС Азербайджана.

Ранее 28 сентября Армия обороны сообщила, что на второй день крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта погибли 27 военнослужащих.

Отмечается, что в числе новых погибших есть женщина и один доброволец.

Таким образом, с начала эскалации Армия обороны НКР потеряла 84 человека.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.