Армянские силы уничтожили около 50 БПЛА и 80 единиц бронетехники Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) представила потери ВС Азербайджана в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны РА, по состоянию на 21:00 28 сентября, за 2 неполных дня интенсивных боев, армянские силы уничтожили 49 БПЛА, 4 вертолета, 80 единиц бронетехники, 1 самолет и 82 единицы автотранспорта противника.

Отмечается, что интенсивные бои на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил продолжаются.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.