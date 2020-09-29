Армянские силы уничтожили около 50 БПЛА и 80 единиц бронетехники Азербайджана
29 сентября 2020 - 00:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) представила потери ВС Азербайджана в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.
Как сообщила пресс-секретарь Минобороны РА, по состоянию на 21:00 28 сентября, за 2 неполных дня интенсивных боев, армянские силы уничтожили 49 БПЛА, 4 вертолета, 80 единиц бронетехники, 1 самолет и 82 единицы автотранспорта противника.
Отмечается, что интенсивные бои на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил продолжаются.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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