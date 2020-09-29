СМИ: СБ ООН проведет экстренную встречу по ситуации в Карабахе
29 сентября 2020 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет Безопасности планирует провести экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября в формате закрытых консультаций, пишет ТАСС со ссылкой на источник в организации.
«Скорее всего, обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате», - сказал собеседник агентства.
По данным издания, встречу инициировал ряд европейских стран. Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин инициирует проведение в Совете Безопасности ООН консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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