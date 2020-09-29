Reuters и The Guardian - об отправленных Турцией в Азербайджан боевиках
29 сентября 2020 - 12:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Авторитетные издания Reuters и The Guardian написали о наемниках с Ближнего Востока, посланных Турцией воевать в Азербайджане.
Так, Reuters поговорил с двумя боевиками, которые рассказали что Турция будет платить им за это по 1500 долларов в месяц. Они - из одной из поддерживаемых Турцией групп боевиков в Сирии. Боевики сообщили, что Анкара координирует их размещение в Азербайджане.
Оба боевика заявили, что должны были отправиться в Азербайджан 25 сентября для патрулирования, а не для боевых действий.
Reuters отмечает, что Азербайджан отрицает эти сведения, а Турция не комментирует, хотя президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган обещал поддержку Баку.
The Guardian также написала о проазербайджанских и антиармянских заявлениях Турции. Издание пишет, что размещение наемников в Азербайджане свидетельствует о расширении амбиций Турции в регионе.
В Нагорном Карабахе Турция создает третью сцену для своего соревнования с Москвой, первые две - это Сирия и Ливия, отмечает издание.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
Турция всячески поддерживает Азербайджан.
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