Азербайджан нанес удар с БПЛА по гражданскому автобусу в Армении

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана нанесли удар с ударного БПЛА по гражданскому автобусу на территории армянского Вардениса. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Армянская сторона опубликовала также фотографию, на которой видно, как горит гражданский автобус.

При этом пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса ВС Республики Армения, а также применили воздушные силы в направлении армянских позиций.

Она отметила, что этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Республики Армения обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана.

Ранее МИД Армении также опроверг обвинения министерства обороны Азербайджана в артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. «Цель данной дезинформации – подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», - сообщили в министерстве.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.