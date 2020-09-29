В Армении за сутки выявлено 327 случаев Covid-19, вылечились 184 человека

PanARMENIAN.Net - В Армении 29 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 49,901, а число активных кейсов возросло до 4798.

За сутки вылечились 184 пациента. Общее число выздоровевших составляет 43,849.

От последствий вируса за сутки умер 1 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 958 - от коронавируса, еще 296 - от других заболеваний.

За все время проведено 289,047 тестов, за последние сутки - 2886.