В Армении за сутки выявлено 327 случаев Covid-19, вылечились 184 человека
29 сентября 2020 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 29 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 49,901, а число активных кейсов возросло до 4798.
За сутки вылечились 184 пациента. Общее число выздоровевших составляет 43,849.
От последствий вируса за сутки умер 1 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 958 - от коронавируса, еще 296 - от других заболеваний.
За все время проведено 289,047 тестов, за последние сутки - 2886.
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