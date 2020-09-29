Азербайджанский активист арестован за выступление против войны

Азербайджанский активист арестован за выступление против войны
29 сентября 2020 - 20:03 AMT

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане арестован активист Гияс Ибрагимов за публикацию, направленную против войны в Карабахе, пишет Gazeteduvar.com.

Активист сделал антивоенную запись на своей странице в соцсети, после чего его арестовали.

Один из двух силовиков, которые пришли его арестовать, был в штатском и представился офицером азербайджанской разведки.

При этом, Ибрагимову не назвали причину его ареста.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой в результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.

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