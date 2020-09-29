Видео: Армянская сторона уничтожила 2 вертолета ВВС Азербайджана
29 сентября 2020 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская сторона уничтожила 2 вертолета ВВС Азербайджана в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.
«Только что наши сбили вертолет. Возможно - вертолеты», - сообщил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.
Через несколько минут пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила сообщение, опубликовав видеокадры, на которых видно уничтожение азербайджанских вертолетов.
«Подразделения Армии обороны Арцаха из ПЗРК «Игла» уничтожили два вертолета противника на восточном направлении», - отметила Степанян.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Есть погибшие в числе мирного населения, среди них – женщина и дети.
Самое значимое
Теперь в течение 30 дней после рождения ребенка отцы могут взять отпуск на 5 дней
Азербайджанская сторона 8 раз нарушила режим прекращения огня из огнестрельного оружия
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В армянском Варденисе азербайджанским огнем убит мирный житель Армения и Республика Арцах дадут адекватный военно-политический ответ
Азербайджан нанес удар с БПЛА по гражданскому автобусу в Армении Опубликовано фото, на котором видно, как горит гражданский автобус
ВС Азербайджана открыли огонь по воинской части в Армении Минобороны РА обещает жесткий ответ
МИД РА: Баку готовится к агрессии против Армении и расширению географии боевых действий Армения строго осуждает попытки Азербайджана по дальнейшей дестабилизации регионального мира