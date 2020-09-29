Видео: Армянская сторона уничтожила 2 вертолета ВВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Армянская сторона уничтожила 2 вертолета ВВС Азербайджана в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

«Только что наши сбили вертолет. Возможно - вертолеты», - сообщил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Через несколько минут пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила сообщение, опубликовав видеокадры, на которых видно уничтожение азербайджанских вертолетов.

«Подразделения Армии обороны Арцаха из ПЗРК «Игла» уничтожили два вертолета противника на восточном направлении», - отметила Степанян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Есть погибшие в числе мирного населения, среди них – женщина и дети.