Азербайджан обстреливает села в Варденисе
29 сентября 2020 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан начал обстрел сел на территории Армении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РА Арцур Ованнисян.
«В настоящее время обстреливаются села Вардениса», - сообщил он.
Губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян сообщил на своей странице в Facebook, что в Варденисе нет жертв и раненых.
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Ранее ВС Азербайджана нанесли удар с ударного БПЛА по гражданскому автобусу на территории города Варденис. А пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса ВС Республики Армения, а также применили воздушные силы в направлении армянских позиций.
Она отметила, что этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Республики Армения обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана.
Ранее МИД Армении также опроверг обвинения министерства обороны Азербайджана в артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. «Цель данной дезинформации – подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», - сообщили в министерстве.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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