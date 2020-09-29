В армянском Варденисе азербайджанским огнем убит мирный житель

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана 29 сентября открыли огонь по армянскому Варденису, в результате чего убит мирный житель. Об этом сообщил МИД РА.

«Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары в направлении военной и гражданской инфраструктуры в Варденисе, в том числе нанесли удар по гражданскому населению, в результате чего один мирный житель был убит», - говорится в заявлении.

Утром 29 сентября МИД РА распространил заявление о том, что Азербайджан распространяет дезинформацию, подготавливая почву для боевых действий в направлении армянского Вардениса. После этого ВС Азербайджана нанесли удар с ударного БПЛА по гражданскому автобусу на территории Вардениса, а также применили воздушные силы в направлении армянских позиций в этом направлении.

«Игнорируя продолжающиеся призывы международного сообщества к прекращению боевых действий, Азербайджан при активном поощрении и военно-политической поддержке Турции расширяет зону боевых действий, включив в нее территорию Республики Армения», - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Армения и Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) дадут адекватный военно-политический ответ последовательным попыткам Азербайджана поставить под угрозу мир и безопасность в регионе.

Ранее МИД Армении также опроверг обвинения министерства обороны Азербайджана в артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. «Цель данной дезинформации – подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», - сообщили в министерстве.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Есть погибшие в числе мирного населения, среди них – женщина и дети.