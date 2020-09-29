Азербайджан потерял еще 11 БПЛА, 5 танков и 4 БТР
29 сентября 2020 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана понесли новые потери в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
Согласно дополняемым данным, в результате действий армянских военнослужащих, противник потерял 11 БПЛА, в том числе ударный, 1 единицу инженерной бронетехники, 4 единицы БТР 82А, 5 танков. Противник также понес большие потери в живой силе.
«29 сентября по всей протяженности арцахо-азербайджанской границы продолжаются боевые действия. Азербайджанская сторона предпринимает попытки нападения, применяя артиллерию, БПЛА и бронетанковые силы. Подразделения Армии обороны НКР успешно пресекают атаки противника, нанося ему значительные потери в живой силе и бронетехнике», - говорится в сообщении.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Есть погибшие в числе мирного населения, среди них – женщина и дети.
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