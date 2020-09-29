Ударом Азербайджана поврежден жилой дом рядом с офисом МККК и The HALO Trust в Арцахе

PanARMENIAN.Net - В первые минуты военной агрессии против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 27 сентября ударом ВС Азербайджана был поврежден жилой дом в центре столицы НКР Степанакерта. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Отмечается, что рядом с этим жилым домом расположены офис миссии Международного Комитета Красного Креста в Арцахе и офис неправительственной организации The HALO Trust, осушествляющей деятельнисть по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов на территории республики.

Информационный штаб также опубликовал фотографии.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.