Чавушоглу: Турция готова поддержать Азербайджан в боевых действиях и переговорах

Чавушоглу: Турция готова поддержать Азербайджан в боевых действиях и переговорах
29 сентября 2020 - 18:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция готова поддержать Азербайджан в карабахском конфликте как за столом переговоров, так и на поле боя. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы, турецкий народ, всегда поддерживаем братский азербайджанский народ. Мы стоим на стороне Азербайджана на поле боя и за столом переговоров», - сказал Чавушоглу во время визита в азербайджанское посольство в Анкаре, пишут «Ведомости».

Он подчеркнул, что сейчас Турция хочет «полностью решить эту проблему. По словам главы МИД Турции, единственным путем урегулирования нагорно-карабахского конфликта является «вывод ВС Армении с территорий Азербайджана».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.

С самого начала агрессии Турция открыто поддерживает Азербайджан. Также стало известно, что на стороне Азербайджана воюют привезенные Турцией из Сирии боевики.

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