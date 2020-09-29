Опубликовано видео уничтожения азербайджанского вертолета

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовала еще одно видео поражения азербайджанского вертолета в ходе военных действий в зоне карабахского конфликта.

На кадрах видно, как армянский снаряд попадает в вертолет ВВС противника, и тот взрывается в воздухе.

Ранее 29 сентября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона уничтожила 2 вертолета ВВС Азербайджана.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой в результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.