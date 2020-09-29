Кремль призвал страны не подливать масла в огонь в карабахском конфликте

Кремль призвал страны не подливать масла в огонь в карабахском конфликте
29 сентября 2020 - 18:12 AMT

PanARMENIAN.Net - В Кремле уверены, что заявления о возможной военной поддержке Армении и Азербайджана в карабахском конфликте лишь подливают масла в огонь. Такое заявление в беседе с журналистами 29 сентября сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, следует убеждать стороны конфликта вернуться к политико-дипломатическому способу урегулирования, пишет ТАСС.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан в карабахском конфликте как за столом переговоров, так и на поле боя: «Мы, турецкий народ, всегда поддерживаем братский азербайджанский народ. Мы стоим на стороне Азербайджана на поле боя и за столом переговоров».

«В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса», - подчеркнул представитель Кремля.

«Мы призываем все страны, особенно страны - наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами», - отметил Песков.

Он подчеркнул, что «российская сторона находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой на различных уровнях».

Песков заявил, что Россия и другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны занимать ответственную позицию без авантюризма для урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Конечно же, нужно понимать, что будучи ответственным сопредседателем соответствующей группы ОБСЕ, Российская Федерация, как и другие сопредседатели, обязана занимать взвешенную позицию, ответственную позицию, лишенную какого-либо авантюризма», - указал представитель Кремля.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой в результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.

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