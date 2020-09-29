МО РА: Азербайджан за 3 часа потерял 12 танков

PanARMENIAN.Net - За последние 3 часа ВС Азербайджана потеряли 12 танков в ходе крупномасштабных военный действий в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«Интенсивные боевые действия по всей протяженности арцахского фронта продолжаются. Противник с привлечением бронетанковых подразделений предпринял атаки в северном и северо-восточном направлениях», - отметила Степанян.

Она добавила, что подразделения Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) успешно ведут бой, нанося удары по атакующим подразделениям противника.

«За прошедшие три часа противник потерял еще 12 танков. Уточняется число других потерь противника», - говорится в сообщении.

По состоянию на полдень 29 сентября сообщалось, что в результате последних действий армянских военнослужащих, противник потерял 11 БПЛА, в том числе ударный, 1 единицу инженерной бронетехники, 4 единицы БТР 82А, 5 танков.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой в результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.