Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в воздушном пространстве РА

PanARMENIAN.Net - 29 сентября турецкий истребитель F-16 сбил самолет Су-25 ВВС Армении в воздушном пространстве РА, пилот погиб. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«Истребители F-16 ВВС Турецкой Республики сегодня в 10:30 вылетели из аэропорта Гянджа Азербайджанской Республики и обеспечивали нанесение бомбардировочно-ракетных ударов по населенным пунктам и сухопутным подразделениям ВС Армении, расположенным в областях Варденис, Мец Масрик, Сотк Варденисского региона Республики Армения, азербайджанскими бомбардировщиками Су-25 и БПЛА турецкого производства «Байрактар» из аэропорта Даляр», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период боевые задачи по огневой поддержке подразделений войск ПВО ВС РА выполняла авиация Армении.

«При выполнении боевой задачи в ходе противовоздушных и воздушных боев многофункциональным истребителем F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве РА был сбит истребитель Су-25 ВВС РА», - отметила Степанян.

Многофункциональный истребитель F-16 Турецкой Республики, согласно мерам объективного контроля, находился на глубине 60 км, на высоте 8200 метров.

В ходе налета турецкой и азербайджанской авиации на Армению погиб также один мирный житель.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой в результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.