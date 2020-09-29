Видео: Армянские силы уничтожили азербайджанское подразделение

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) уничтожила 29 сентября азербайджанское подразделение в ходе военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Она опубликовала соответствующее видео АО НКР, на котором видны кадры уничтожения подразделения противника.

«Армия обороны Арцаха продолжает уверенно уничтожать военных и боевую технику азербайджанской армии. На кадрах – блестящая операция по уничтожению сразу всего подразделения», - написала Степанян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Утром 29 сентября Азербайджан напал на территорию Армении, обстрелял села и мирных жителей, нанес удар с БПЛА по гражданскому автобусу. В результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса умер 1 мирный житель.