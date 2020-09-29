Идентифицированы 80 погибших азербайджанских военнослужащих (Список имен)

PanARMENIAN.Net - Из открытых источников удалось собрать данные о гибели 80 азербайджанских военнослужащих во время крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Их имена, фамилии, звания и другую информацию опубликовал «Разминфо», а также сотрудник аналитического центра «Орбели» при правительстве Армении Тарон Ованнисян.

Отмечается, что известно о многих других потерях азербайджанской армии, информация о которых будет представлена ​​позже.

Так, в частности, погибли:

1. Подполковник Ширванов Мехман Миразиз оглы (Mehman Mirəziz oğlu Şirvanov), 40 лет, житель Ленкораня,

2. Офицер Казымов Эмин Фарман оглы (Kazımov Emin Fərman oğlu), г.р. 1987,

3. Старший лейтенант Заур Гусейнов (Zaur Hüseynov), житель села Хишкадара Масаллского района,

4. Старший лейтенант Табриз Расулзаде (Təbriz Rəsulzadə),

5. Старший лейтенант Гаджиев Исмет Шолат оглы (Hacıyev İsmət Şölət oğlu),

6. Унтер-офицер Бабаев Мурад (Babayev Murad), житель Джалилабадской области,

7. Контрактник Шахлар Валиев (Şahlar Vəliyev),

8. Контрактник, рядовой Демиров Хасан Туран оглу (Həsən Turan oğlu Dəmirov),

9. Рядовой Гасанов Гусейн Вагим оглу (Hüseyn Vahim oğlu Həsənov), 19-летний житель села Чийни Уджарского района,

10. Рядовой Акбаров Галиб Абдул оглы (Əkbərov Qalib Əbdül oğlu),

11. Радовой Атаев Ниджат Габиль оглу (Atayev Nicat Habil oğlu), житель села Каргалан, Ленкорань, 18 лет,

12. Радовой Сафаралиев Решад Фарман оглы (Səfərəliyev Rəşad Fərman oğlu), житель Хачмазского района, 2001 г.р.,

13. Рядовой Худаев Яшар Али оглу (Xudayev Yaşar Əli oğlu),

14. Ахмедов Замиг Чингиз оглы (Zamiq Çingiz oğlu Əhmədov),

15. Мамедов Эльмир Арзу оглы (Məmmədov Elmir Arzu oğlu), житель Сальянского района, 21 год,

16. Гантаев (или Горадаев) Омер Шамиль оглу (Qantayev Ömər Şamil oğlu), житель Байлакана,

17. Бабаев Аллахверди (Allahverdi Babayev), житель Мингечаура, 1989 г.р.,

18. Ахмедов Эльмаддин Угур оглы (Əhmədov Elməddin Uğur oğlu),

19. Гардаш Алхас Мирхас оглы (Qardaş Alxas Mirxas oğlu), житель села Хазабад Джалилабадского района,

20. Капитан Алакбарлы А. А. (Ələkbərli Ə. Ə.),

21. Эльгун Ядулла оглы Юнусов (Elgün Yadulla oğlu Yunusov), житель Байлакана, 1986 г.р.,

22. Халилов Эльнур Рамиз оглы (Xəlilov Elnur Ramiz oğlu), житель Байлакана, 1990 г.р.,

23. Гусейнов Мохаммад Гияс оглы (Hüseynov Məhəmməd Qiyas oğlu), житель Гянджи, 2001 г.р.,

24. Младший сержант Бабазаде Махаммад Джаваншир оглу,

25. Лейтенант Зейналов З.,

26. Рядовой Османов Н. А.,

27. Нагиев Фарид (Nağıyev Fərid), 1995 г.р., судя по фотографии Нагиева, распространенной в Сети, можно предположить, что он был либо офицером спецназа, либо солдатом разведки.

28. Гасымов Аббас Рза оглу - майор, военный летчик Государственной пограничной службы (ПСГ), погиб 27 сентября,

29. Шахнур Султан оглы Гусейнов - капитан, житель села Эрчыван Астаринского района,

30. Гурбанзаде Мевлуд Сёхбат оглу - 24 года, убит 27 сентября в направлении Физули,

31. Гафаров Самеддин - 26 лет, житель села Губахалиллы Исмаиллинского района,

31. Ахмедов Али Ильгар оглы - контрактник, житель Мингечаура, убит 27 сентября,

33. Ахмедов Ислам Ильгар оглы - контрактник, брат Ахмедова Али Ильгар оглы, убит 28 сентября,

34. Мамедов Рза Ханбаба оглы - рядовой,

35. Гасымов Орхан,

36. Абдулла Пашаев - 19 лет, житель Гянджи,

37. Валиев Мурад Сулейман оглы - житель села Баладжары Бинагадской области,

38. Бехманлы Манаф - рядовой, житель Евлахского района, убит 27 сентября,

39. Канан Фехруз оглы Юсифов - житель села Сафикурд Геранбойского района,

40. Мустафаев Сиясат Акиф оглу,

41. Гусейнов Хайям Гусейн оглу - 1996 г.р., село Маликанд Гейчайского района,

42. Эльвин Азар оглы Гадиров - из села Сувагил Загатальского района,

43. Самир Гулиев - родился в 2002 году в городе Ленкорань. Был одним из бойцов ПСГ, талыш по национальности,

44. Мириев Санан Ариф оглу,

45. Балабаев Парвиз - житель Гаджигабула,

46. Ибрагимов Заманат Гюльхасан оглы - рядовой,

47. Гейбиев Ариф Вагиф оглу - житель села Эрчыван Астаринского района. Судя по распространенным в Сети фото Гейбиева, можно предположить, что он был либо офицером спецназа, либо офицером разведки.

48. В азербайджанском сегменте соцсетей распространены также фотографии погибшего пилота Государственной пограничной службы Азербайджана - Гёзалова Халида Хасан оглу, жителя Билесуварского района.

49. Ахмадов Эльмадин,

50. Гасанов Сархан Хабиль оглу,

51. Алиев Бахруз Эльман оглу,

52. Мевлуд Сохбат оглу Гурбанзаде,

53. Оруджов Немат Керим оглу,

54. Аббасов Эльшан Асиф оглу,

55. Аббасов Халик Асиф оглу,

56. Рахим Михайлов,

57. Рзаев Тарлан,

58. Халафов Махир Мухтар оглу,

59. Маммадов Эльнур,

60. Маммадов Эмин,

61. Керим Юсифов,

62. Балакишиев Гара,

63. Рамин Керимли,

64. Ильгар Бурли,

65. Зияс Амадов,

66. Гасимов Фаик Гачай оглу,

67. Мевсюмов Сайяд Фариз оглу,

68. Вюсал Гулиев,

69. Аласгяров Сеймур Али оглу,

70. Габил Абдюль оглу Аласгяров,

71. Эмин Фархад оглу Казымов,

72. Маммадов Амра Гарадж оглу,

73. Алиев Фарид Гамлет оглу,

74. Тургут Фикретоглу,

75. Казимов Илкин Хаммад оглу,

76. Хюсейновый Шахмар,

77. Юсифов Рамиль Мюршюд оглу,

78. Маммадов Шахмар,

79. Маммадов Мехеддин Яшар оглу,

80. Махаммад Асгеров.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой в результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.