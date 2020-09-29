Пашинян поговорил с Путиным: Глава РФ серьезно озабочен боевыми действиями в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства РА.

Отмечается, что премьер детально представил развития после развязанной Азербайджаном военной агрессии в зоне карабахского конфликта.

«Президент РФ выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями и подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня и принятия шагов по деэскалации ситуации», - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Утром 29 сентября Азербайджан напал на территорию Армении, обстрелял села и мирных жителей, нанес удар с БПЛА по гражданскому автобусу. В результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса умер 1 мирный житель.