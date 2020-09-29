Минобороны РА: Азербайджан потерял 790 солдат, 72 БПЛА, 137 единиц бронетехники

PanARMENIAN.Net - С начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта Азербайджан потерял 790 военнослужащих. Об этом заявил 29 сентября в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«У Азербайджана 790 погибших, 180 из которых в Карвачарском районе», - сообщил он.

По данным армянской стороны, около 1900 военнослужащих противника получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, за почти 3 дня боев противник потерял 72 БПЛА, в том числе ударные, 137 единиц танков и другой бронетехники, 7 вертолетов и 1 самолет.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Утром 29 сентября Азербайджан напал на территорию Армении, обстрелял села и мирных жителей, нанес удар с БПЛА по гражданскому автобусу. В результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса умер 1 мирный житель.