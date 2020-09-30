МО РА: Боевые действия идут по всем направлениям, над Степанакертом сбиты 2 БПЛА
30 сентября 2020 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В течение всей ночи на 30 сентября по всем направлениям линии фронта в зоне карабахского конфликта продолжались боевые действия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.
«Наиболее интенсивные бои шли на северном и северо-восточном участках. Все попытки противника улучшить тактическую инициативу в свою пользу провалились», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ВС Азербайджана понесли серьезные потери в вооружении, военной технике и живой силе.
«Используя ракетно-артиллерийские системы, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, противник взял под прицел также мирное население. Два из использованных противником ударных БПЛА были поражены силами ПВО Армии обороны НКР в небе над Степанакертом», - говорится в сообщении.
На данный момент боевые действия продолжаются по всем направлениям.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Утром 29 сентября Азербайджан напал на территорию Армении, обстрелял села и мирных жителей, нанес удар с БПЛА по гражданскому автобусу. В результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса умер 1 мирный житель.
Самое значимое
Теперь в течение 30 дней после рождения ребенка отцы могут взять отпуск на 5 дней
Азербайджанская сторона 8 раз нарушила режим прекращения огня из огнестрельного оружия
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Partner news
Последние новости
МО РА: ВВС Азербайджана активны на севере Карабаха, в воздухе F-16 ВВС Турции Задействованы также БПЛА турецкого производства
Ливийский самолет отправился из Триполи прямо в Баку Маршрут самолета был виден на сайте Flightradar24
Пашинян: Военное вмешательство РФ с Путиным не обсуждалось ВС Армении способны защищать безопасность страны, отметил премьер
Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь Члены Совбеза выразили полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ