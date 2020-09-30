Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь

PanARMENIAN.Net - Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в Нью-Йорке призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе и вернуться за стол переговоров.

«Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертвах и потерях среди гражданского населения», - заявил по итогам переговоров председатель СБ ООН Абду Абарри, пишет BBC.

По его словам, члены Совбеза выразили полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и «призывают стороны тесно работать с ними в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте.