Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь
30 сентября 2020 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в Нью-Йорке призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе и вернуться за стол переговоров.
«Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертвах и потерях среди гражданского населения», - заявил по итогам переговоров председатель СБ ООН Абду Абарри, пишет BBC.
По его словам, члены Совбеза выразили полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и «призывают стороны тесно работать с ними в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий».
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте.
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