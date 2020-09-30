Пашинян: Военное вмешательство РФ с Путиным не обсуждалось
30 сентября 2020 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопрос о военном вмешательстве РФ в боевые действия в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил сам Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.
«В повестке разговора такого вопроса не было», - сказал Пашинян.
Он добавил, что Армения пока не намерена обращаться в ОДКБ в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта, пишет Aysor.am.
«Обращение в ОДКБ - политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры - другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны», - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами.
По его словам, Армения всеми методами обеспечит свою безопасность.
«С ОДКБ или без ОДКБ - это уже другой вопрос. Мы обсуждаем все возможности обеспечения нашей безопасности в зависимости от ситуации и общего политического контекста», - отметил он.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте.
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Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
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