Пашинян: Военное вмешательство РФ с Путиным не обсуждалось

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопрос о военном вмешательстве РФ в боевые действия в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил сам Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.

«В повестке разговора такого вопроса не было», - сказал Пашинян.

Он добавил, что Армения пока не намерена обращаться в ОДКБ в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта, пишет Aysor.am.

«Обращение в ОДКБ - политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры - другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны», - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами.

По его словам, Армения всеми методами обеспечит свою безопасность.

«С ОДКБ или без ОДКБ - это уже другой вопрос. Мы обсуждаем все возможности обеспечения нашей безопасности в зависимости от ситуации и общего политического контекста», - отметил он.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте.