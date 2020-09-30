Ливийский самолет отправился из Триполи прямо в Баку

Ливийский самолет отправился из Триполи прямо в Баку
30 сентября 2020 - 12:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь на 30 сентября Boeing 737 компании Buraq Air вылетел прямо из подконтрольного Турции ливийского Триполи в столицу Азербайджана Баку.

Маршрут самолета был зарегистрирован на сайте Flightradar24.

Ранее стало известно, что Турция вербовала наемников с Ближнего Востока и других стран и перебрасывала их в Азербайджан для борьбы с армянами.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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