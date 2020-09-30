Сын Пашиняна в мобилизационном резерве, может отправиться в зону конфликта
30 сентября 2020 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот может отправиться в зону карабахского конфликта, где идут крупномасштабные военные действия. Об этом сообщила супруга премьера Анна Акопян.
Ашот Пашинян недавно завершил службу в армянских ВС, он проходил ее в Арцахе, и сейчас сын премьера в мобилизационном резерве.
«Он оделся, я ему сказала: «Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но в мире нет ничего благороднее, чем умереть за родину», - отметила Акопян.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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