Сын Пашиняна в мобилизационном резерве, может отправиться в зону конфликта

PanARMENIAN.Net - Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот может отправиться в зону карабахского конфликта, где идут крупномасштабные военные действия. Об этом сообщила супруга премьера Анна Акопян.

Ашот Пашинян недавно завершил службу в армянских ВС, он проходил ее в Арцахе, и сейчас сын премьера в мобилизационном резерве.

«Он оделся, я ему сказала: «Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но в мире нет ничего благороднее, чем умереть за родину», - отметила Акопян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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