Пашинян не считает возможным проведение трехсторонней встречи Ереван-Баку-Москва
30 сентября 2020 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.
«Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия», - подчеркнул премьер, пишет «Интерфакс».
По его словам, Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы. «Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своих национальных интересов и безопасности», - отметил Пашинян.
Он добавил, что российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться», - сказал премьер.
По его словам, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта «не сформировалась необходимость использования потенциала». «Но у нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие», - отметил Пашинян.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
Читайте также: «Мы и наши границы»: Как помочь Арцаху и Армении
Самое значимое
Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Песков: РФ не одобряет заявления Турции о политической поддержке Азербайджана в Карабахе Он напомнил о своих недавних словах о том, что «не стоит подливать масла в огонь»
Трое мирных жителех убиты в Карабахе в результате налета ВВС Азербайджана Баку открыто нападает на мирное население, попирая все нормы международного права
Из Азербайджана в Израиль и обратно летают военно-транспортные самолеты Возможно, эти самолеты находились в Израиле для загрузки боевой техники израильского производства
Армянские силы уничтожили ТОС и дрон ВС Азербайджана На данный момент бои продолжаются