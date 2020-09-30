Пашинян не считает возможным проведение трехсторонней встречи Ереван-Баку-Москва

PanARMENIAN.Net - Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.

«Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия», - подчеркнул премьер, пишет «Интерфакс».

По его словам, Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы. «Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своих национальных интересов и безопасности», - отметил Пашинян.

Он добавил, что российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться», - сказал премьер.

По его словам, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта «не сформировалась необходимость использования потенциала». «Но у нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие», - отметил Пашинян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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