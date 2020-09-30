МИД РА: ВВС Турции нарушают армяно-турецкую границу

PanARMENIAN.Net - С появлением в Азербайджане ВВС Турции осуществляют провокационные полеты вдоль линии соприкосновения сил Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и Азербайджана, а во время агрессии, развязанной Азербайджаном, фактически оказывали воздушную поддержку атакующим вооруженным подразделениям азербайджанской армии. Об этом говорится в заявлении МИД Армении относительно вовлеченности ВС Турции в крупномасштабные военные действия в зоне карабахского конфликта.

«Следует отметить, что провокационные турецкие полеты осуществляются также вдоль армяно-турецкой границы, в некоторых случаях пересекая и нарушая воздушное пространство Армении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 сентября, одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме Гянджа в Азербайджане, был сбит штурмовой самолет СУ-25 вооруженных сил РА, выполнявший в воздушном пространстве РА - Варденисском районе, боевые задачи по отражению нападений с азербайджанской стороны на военные и гражданские объекты, расположенные на территории РА. Погиб пилот Вооруженных сил РА майор Валерий Данелин.

«27 сентября на том же участке армяно-азербайджанской границы турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района. Вооруженные силы Турции появились в Азербайджане во время широкомасштабных турецко-азербайджанских учений в период с 29 июля по 13 августа и до сих пор не были выведены с территории Азербайджана», - напоминает МИД Армении.

Провокационные действия турецких вооруженных сил серьезно угрожают региональной безопасности и препятствуют усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.

«Международное сообщество призвало региональные силы воздержаться от шагов по разжиганию конфликта, и Турция должна прислушаться к этим призывам.

Решительно осуждаем провокационные действия Турции и требуем незамедлительного вывода турецких вооруженных сил, в том числе авиации, из зоны конфликта», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Турция вербовала наемников с Ближнего Востока и других стран и перебрасывала их в Азербайджан для борьбы с армянами.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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