МИД Карабаха: Турция больше не может рассматриваться как член Минской группы ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - После всех действий, связанных с крупномасштабными военными действиями в зоне карабахского конфликта, Турция больше не может рассматриваться как член Минской группы ОБСЕ, а также в какой-либо форме участвовать в деятельности, связанной с осуществлением в рамках ОБСЕ посреднической миссии по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

«Турция уже давно и активно пытается использовать азербайджано-карабахский конфликт для продвижения своей деструктивной внешнеполитической повестки на Южном Кавказе, при этом не только публично выражая безоговорочную солидарность с Азербайджаном, но и оказывая этой стране свою прямую поддержку, в том числе военного характера. Однако если в прошлом Турция играла роль теневого кукловода, который направлял действия Азербайджана, то сейчас Анкара напрямую участвует в международно-противоправных деяниях азербайджанских властей против народа Арцаха, поощряя преступные действия Баку, оказывая военно-политическую и информационную поддержку, предоставляя вооружение, в частности, беспилотные летательные аппараты и реактивные системы залпового огня, направляя военных специалистов и рекрутируя наемников из стран Ближнего Востока для участия в войне против Республики Арцах», - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что вопиющим примером подобного агрессивного поведения Турции является уничтожение турецким истребителем F-16 армянского самолета в воздушном пространстве Республики Армения.

Отмечается, что степень опасности региональной роли Турции возрастает на фоне роста экспансионистских амбиций турецкого руководства, основанных на фантомных воспоминаниях об империи, которая перед тем как прекратить свое существование осуществила первый в XX-м веке геноцид - Геноцид армян 1915-1923гг.

«Турция должна быть исключена из Минской группы ОБСЕ, так как ее пребывание в этой международной посреднической структуре будет означать поощрение деструктивной и преступной деятельности, направленной на развязывание войны против Республики Арцах», - заявляет МИД Арцаха.

Как говорится в сообщении, международное признание Республики Арцах станет коллективным вкладом мирового сообщества в восстановление мира и безопасности в регионе и создание условий для решения всех оставшихся вопросов посредством переговоров.

«Кроме того, признание прочных правовых основ и легитимных результатов реализации арцахцами своего неотъемлемого права на самоопределение станет эффективным фактором сдерживания турецко-азербайджанской геноцидальной политики по отношению к Республике Арцах, от которой ни Баку, ни Анкара не намерены отказываться», - сообщает МИД Арцаха.

В ведомстве считают, что международное признание Республики Арцах полностью вписывается в рамки политических и гуманитарных обязанностей цивилизованного мира, и прежде всего стран, признавших и осудивших Геноцид армян 1915-1923гг.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители

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